Богота, , 03:33 — REGNUM В Колумбии в ходе продолжающихся с 28 апреля акций протеста пострадали не менее 1722 человек. Об этом министерство обороны страны 17 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Общий баланс национальной забастовки. Цифры с 28 апреля по 16 мая. На этом изображении вы можете увидеть количество мероприятий, связанных с протестами, а также их влияние на гражданское население и сотрудников полиции», — говорится в тексте.

Как следует из представленной инфографики, за указанный период различные травмы и ранения получили 802 гражданских и 920 сотрудников правоохранительных органов. В числе последних — 867 мужчин и 53 женщины.

Напомним, в Колумбии с 28 апреля проходят масштабные акции протеста против налоговой реформы. При этом акции протеста продолжились и после уступок правительства, согласия властей внести изменения в планы реформы и ухода министра финансов в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, представители профсоюзов и общественных организаций, входящих в национальный забастовочный комитет Колумбии приняли решение назначить на 19 мая новую общенациональную акцию протеста.

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