Новосибирск, , 03:26 — REGNUM Внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Новосибирской области, за 2020 год составил 5651,8 млн долларов. По сравнению с 2019 годом он уменьшился на 7,7%. Об этом сообщает Новосибирскстат со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

«Экспортировано товаров на сумму 2932,3 млн долларов, что на 8,4% меньше стоимостного объёма 2019 года, — уточняет региональный орган статистики. — Импорт за этот период уменьшился на 6,9% и составил 2719,5 млн долларов».

Основными партнерами по внешнеторговой деятельности для Новосибирской области остаются страны дальнего зарубежья. Торговля с ними обеспечила более 80% всеготоварооборота за 2020 год.