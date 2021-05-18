Самара, , 03:26 — REGNUM Пожар произошел в административном здании в Ленинском районе Самары, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Самарской области.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном здании № 6 по улице Чернореченской. По данным спасателей, огнем охвачена кровля дома общей площадью 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимают участие 42 человека личного состава и десять единиц спецтехники.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, его тушение продолжается. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Екатеринбурге загорелись два частных дома по улице Тружеников. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.