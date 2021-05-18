Благовещенск, , 03:22 — REGNUM Икону «Святые преподобные Зосима и Савватий Соловецкие с Деисусом и избранными святыми», которую обнаружили в канун Пасхи, 1 мая 2021 года, при строительства моста через реку Зея в Приамурье, передали Амурскому областному краеведческому музею им. Г.С. Новикова Даурского. Уже в августе все желающие смогут увидеть её в выставочном зале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«По заключению эксперта по художественным ценностям министерства культуры России Ирины Ермацанс, икона изготовлена в 19 веке в поморском стиле и имеет историческую, культурную и духовную ценность», — пояснили в пресс-службе правительства Амурской области.

Предполагается, что икону могли привести в регион переселенцы-старообрядцы, которые почитали святых.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Пасхи, 1 мая, строители моста через Зею в Приамурье обнаружили металлическую икону. По предварительным оценкам её возраст более двухсот лет.