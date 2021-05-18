Кемерово, , 03:20 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил обеспечить безопасность отдыха у воды и подготовку курортов к летнему сезону. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

В регионе планируется открыть 33 пляжа и 57 мест массового отдыха у воды.

«На пляжах будут дежурить аттестованные спасатели, организуют спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением. Водолазы обследуют и очистят дно акватории пляжа на глубине до двух метров в границах заплыва», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Кемеровской области туристический сезон стартует с 1 июня. Будет разработан специальный маршрут, отражающий особенности региона.

Традиционно востребованиями направлениями летом считаются основные горнолыжные комплексы, которые развиваются как всесезонные: «Шерегеш», «Горная Саланга», «Танай»; а также объекты экотуризма «Поднебесные Зубья», Шорский национальный парк, озеро Берчикуль, туристический комплекс в поселке Трудармейский Прокопьевского округа, Мариинск и Шестаковские раскопки динозавров.