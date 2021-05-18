Берлин, , 03:17 — REGNUM Некоммерческая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH, Германия) планирует опротестовать решение властей о продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе экологической организации.

По заявлению экологов, решение о продолжении строительства газопровода, которое ранее приняло Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH), «противоречит здравому смыслу» и не совместимо с целями, направленными на защиту климата.

«Мы обратимся в административный суд Гамбурга в целях восстановления приостанавливающего действия нашего иска. Мы будем использовать все правовые средства», — заявила глава экологической организации Саша Мюллер-Креннер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что BSH разрешило завершить строительство «Северного потока — 2» после рассмотрения документов и запроса компании-застройщика. Регулятор постановил, в частности, что поправки в немецком законодательстве позволят вести строительство в исключительной экономической зоне с корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.