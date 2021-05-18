Чанчунь, Китай, , 03:12 — REGNUM Бывший главный прокурор Народной прокуратуры провинции Цзилинь Ян Кэцинь был приговорен к 13 годам тюремного заключения за взяточничество, сообщили в муниципальном Промежуточном народном суде Шицзячжуана, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Суд наложил штраф в размере 4 млн юаней (около $622 тыс.) и обязал Яна передать все свои незаконные накопления, включая любые начисленные проценты, в государственную казну.

С 2011 по 2019 год Ян незаконно принимал деньги и подарки на общую сумму 46,35 млн юаней, пользуясь занимаемыми им должностями или удобствами, связанные с его статусом, а также лоббировал интересы третьих лиц в обмен на деньги.

Суд заявил, что Яну было назначено мягкое наказание, поскольку он признался в содеянном, предоставил дополнительную информацию о своих преступлениях и признал себя виновным.