Пекин, , 03:09 — REGNUM В течение первого месяца с момента вступления в силу 1 марта новой поправки к Уголовному законодательству Китая, которая запрещает насильственные действия в адрес дежурных полицейских, в общей сложности 405 подозреваемых были арестованы, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Кроме того, в общей сложности 101 подозреваемому были предъявлены обвинения, согласно статистике дел, опубликованной Верховной народной прокуратурой КНР. Анализ, проведенный прокуратурой, показал, что большинство из этих случаев были связаны с незначительным насилием, и существовала тесная связь между такими преступлениями и пьянством.

Такие нарушения, как правило, имели место в то время, когда подозреваемые пытались воспрепятствовать действиям правоохранительных органов. После протрезвления большинство подозреваемых выражали раскаяния и просили прощения.