Женева, Швейцария, , 03:07 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил администрацию США за решение направить другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от COVID-19 до конца июня. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

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«Я приветствую обязательство президента США пожертвовать 80 млн доз вакцин от COVID-19 для нуждающихся стран. Мы глубоко признательны за вашу приверженность глобальному здоровью! Солидарность — единственный способ спасти жизни и средства к существованию во всём мире», — написал Гебрейесус.

Ранее президент США Джо Байден написал на своей странице в социальной сети Twitter, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия коронавируса «бушует во всём мире».

«Вот почему сегодня я объявляю, что в течение следующих шести недель мы отправим за границу 80 миллионов доз вакцины. Это правильный поступок. Это разумный поступок», — говорится в тексте. Напомним, что США планируют поставить другим странам также 60 млн доз не одобренной в США вакцины AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Джо Байден заявил, что США планируют поделиться с другими странами партией вакцины от коронавируса.

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