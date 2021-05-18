Лхаса, Китай, , 03:03 — REGNUM Строительство автомагистрали, проходящей через Большой каньон Ялуцангпо известный как самый глубокий каньон в мире с максимальной глубиной 6 009 метров, было завершено 15 мая в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

На завершение проекта ушло почти семь лет. Утром 15 мая был прорыт тоннель длиной 2114 метров, ознаменовавший завершение капитального строительства дороги протяженностью 67,22 км, соединяющей городок Падь в городе Ньингчи и уезд Медог.

Проект компании China Huaneng Group Co., Ltd. был начат в 2014 году с предполагаемым объемом инвестиций в размере более 2 млрд юаней (около $310 млн).

Компания сделала акцент на «зеленом развитии» во время строительства и вложила 110 млн юаней в защиту водных ресурсов и экологии региона, что было намного больше запланированных 75,39 млн юаней, сказал директор компании Ду Кансунь.

Дорога была построена на бывшем пешеходном маршруте между поселком Падь в Ньингчи и поселком Байбунг в уезде Медог, с перепадом высот до 2892 метров между самым высоким и самым низким участками дороги.