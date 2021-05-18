Челябинск, , 02:59 — REGNUM Арбитраж Челябинской области признал банкротный иск налоговой службы к ООО «Научно-исследовательский институт пигментных материалов с опытным производством» необоснованным. Производство по делу было прекращено после того как ответчик частично погасил имеющуюся задолженность, передаёт ИА REGNUM.

С иском о несостоятельности ИФНС России по Калининскому району Челябинска обратилось в феврале 2021 года, предъявив претензии на 1,7 млн рублей. Истец настаивал на введении наблюдения и предлагал в качестве арбитражного управляющего участника саморегулируемой организации ассоциация арбитражных управляющих «Синергия» из Краснодара.

К дате слушаний по существу вопроса ответчик погасил долг лишь частично. На дату заседания он составлял «464 349 руб. 96 коп., в том числе, налог — 293 389 руб. 88 коп., пени — 142 154 руб. 88 коп., штраф — 28 805 руб. 20 копеек, основной долг, просроченный более чем на три месяца, — 39 503 руб. 68 копеек». Ответчик же указал на «отсутствие признаков банкротства» и просил заявление признать необоснованным.

Напомним, институт основан в 1998 году. Его владелец с 2019 года — ООО «Терминал «Янино» из Ленинградской области, принадлежащее семье Агафоновых.