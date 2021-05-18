Сантьяго, , 02:58 — REGNUM Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменяются в 14 регионах Чили, заявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции.

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По его словам, 14 регионов переходят на вторую фазу снятия ограничений, где жесткий карантин будет действовать только в выходные дни. При этом работать разрешат ресторанам и развлекательным заведениям при сокращении числа клиентов.

В то же время в девяти муниципалитетах Чили введут карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечается, что большая часть этих населенных пунктов находятся на юге страны.

По последним данным, в Чили с начала пандемии выявили 1 292 096 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 27 934 человека.