Москва, , 02:56 — REGNUM Россия должна избыть в себе иллюзии возможности вхождения в Запад как можно скорее, иначе страну ожидает участь Российской Империи и СССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, лучше всего это сделать тихо и мирно, пока еще отношения с Западом не подошли до необратимого предела, за которым начинается региональная война, которая обязательно будет навязана.

«Тогда можно развернуться от модели компрадорской, которая 2−3% роста ВВП предполагает к модели национальной мощной мобилизационной, которая даст 15−20% в России. Но этого нельзя делать без идеологии. А если Дерипаска посмеет еще раз пикнуть что-нибудь по поводу того, что это интимное дело, то свое интимное дело он должен обсуждать на Лубянке подробно. А мы это дело знаем. Кстати, пусть он знает, что мы знаем, что еще на Полежаевской, а не только на Лубянке», — заявил политолог.

По его словам, в России очень сильное прозападное лобби, которые выступает за вхождение России в Запад, поэтому деятели вроде олигарха Олега Дерипаски позволяют себе говорить все, что хотят и им никто не затыкает рот. Именно по этой же причине Россия проиграла в Первой мировой войне — были два лобби — английское и германское.

«И пока этот морок не уйдет, нам навяжут войну в худших условиях», — подытожил политолог.

Напомним, что олигарх Олег Дерипаска, реагируя на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина о жадности российских бизнесменов, которые не желают вкладываться в развитие экономики, что вопрос о том, как поступает бизнесмен с прибылью — это «интимная вещь».