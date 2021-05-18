Москва, 18 мая 2021, 02:56 — REGNUM Россия должна избыть в себе иллюзии возможности вхождения в Запад как можно скорее, иначе страну ожидает участь Российской Империи и СССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, лучше всего это сделать тихо и мирно, пока еще отношения с Западом не подошли до необратимого предела, за которым начинается региональная война, которая обязательно будет навязана.
По его словам, в России очень сильное прозападное лобби, которые выступает за вхождение России в Запад, поэтому деятели вроде олигарха Олега Дерипаски позволяют себе говорить все, что хотят и им никто не затыкает рот. Именно по этой же причине Россия проиграла в Первой мировой войне — были два лобби — английское и германское.
Напомним, что олигарх Олег Дерипаска, реагируя на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина о жадности российских бизнесменов, которые не желают вкладываться в развитие экономики, что вопрос о том, как поступает бизнесмен с прибылью — это «интимная вещь».