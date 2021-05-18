Москва, 18 мая 2021, 02:49 — REGNUM Россия раз за разом теряет свое государство и былую мощь, потому что внутри нее сильно иностранное лобби «вхожденцев», которые обеспечивают ей существование в статусе криптоколонии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Российская Империя сгнила полностью к февралю 1917 года, когда было подписано преступное отречение Николая II от престола, на которое он ни малейшего права не имел. Тогда же было совершено предательство со стороны военных, которые заявили, что царь должен уйти, тогда же состоялась измена со стороны церкви, которые вынесла его трон, поставив на нем крест.
Но и Советский Союз рухнул. Поэтому задача сейчас, по мнению эксперта, как можно скорее избыть в себе иллюзии возможности вхождения в Запад раз и навсегда.