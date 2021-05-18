Москва, , 02:49 — REGNUM Россия раз за разом теряет свое государство и былую мощь, потому что внутри нее сильно иностранное лобби «вхожденцев», которые обеспечивают ей существование в статусе криптоколонии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Потому что все время криптоколония. Потому что с одной стороны вот так вот все время мышцами машем и говорим, какие мы великие, а с другой стороны английская дипломатия, немецкая дипломатия и другая делают что хотят… И тогда русский народ начинает дергаться», — заявил Кургинян.

По его словам, Российская Империя сгнила полностью к февралю 1917 года, когда было подписано преступное отречение Николая II от престола, на которое он ни малейшего права не имел. Тогда же было совершено предательство со стороны военных, которые заявили, что царь должен уйти, тогда же состоялась измена со стороны церкви, которые вынесла его трон, поставив на нем крест.

«И тогда большевики, которым можно очень много поставить в вину, начали все это заново собирать в унизительных условиях и собрали впервые сверхдержаву, каким и был Советский Союз», — отметил политолог.

Но и Советский Союз рухнул. Поэтому задача сейчас, по мнению эксперта, как можно скорее избыть в себе иллюзии возможности вхождения в Запад раз и навсегда.