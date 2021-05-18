Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Администрация США не планирует вводить для жителей страны обязательные паспорта вакцинации от COVID-19 даже на фоне последних рекомендаций медицинского регулятора, который разрешил полностью вакцинированным гражданам больше не носить маски. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 мая сообщила в ходе регулярного брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Это не поменяло наши взгляды на то, что федеральное правительство не будет брать на себя эту роль», — прокомментировала Псаки ситуацию с внедрением паспортов вакцинации. По её словам, это может делать частный сектор.

«И это может побудить частный сектор предпринять действия, и мы считаем, что именно для них это было бы уместно», — подчеркнула Псаки.

Напомним, 14 мая в США были объявлены новые рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым вакцинированные граждане могут перестать носить маски даже в помещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил, что более 60% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Читайте также: Разрешение CDC снять маски «сбивает с толку» граждан США — CNN

Читайте ранее в этом сюжете: В США вакцинировано как минимум 60% взрослого населения