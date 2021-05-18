Иерусалим, , 02:34 — REGNUM Армия обороны Израиля выпустила не менее 20 снарядов по ливанскому населенному пункту Кфар-Шуба на юге республики, передает телеканал Al-Jazeera.

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Сообщается, что израильские военные обстреляли ливанскую территорию в ответ на пуски ракет. По предварительным данным, пострадавших в результате ударов армии Израиля не было. Отмечается, что Армия обороны Израиля использует беспилотники и осветительные ракеты на границе с Ливаном, чтобы не допустить проникновения боевиков на израильскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Армия обороны Израиля заявила о пусках шести ракет с территории Ливана по израильской территории. В ответ войска Израиля открыли артиллерийский огонь. По словам израильских военных, пусковая установка на ливанской территории была уничтожена.

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