Красноярск, , 02:28 — REGNUM Во вторник, 18 мая, в Красноярске будет облачно, дождь, временами сильный, температура воздуха +10…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 18 на 19 мая ожидается до +3…+5 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 726 мм рт. ст.

В среду, 19 мая, в Красноярске до +11…+15 °C днём и +3…+5 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В четверг, 20 мая, в Красноярске ожидается до +9…+11 °C днём. Ночью — до +1…+3 °C. Облачно, ночью осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 мая на юге центральных районов и в южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер до 15−20 м/с.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.