Пекин, , 02:01 — REGNUM В Китае по состоянию на 2020 год насчитывалось 186 700 частных школ, или более трети от общего числа всех китайских учебных заведений, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства образования КНР, в прошлом году в частных школах Китая обучалось более 55,64 млн учащихся, и эта цифра составляет почти пятую часть всех учащихся в Китае, сообщило министерство на пресс-конференции, посвященной пересмотренным правилам, способствующим развитию частного сектора образования в стране.

Эти правила направлены на предоставление равных прав государственным и частным учебным заведениям с точки зрения зачисления и трудовых договоров, а также на обеспечение того, чтобы учителя и учащиеся в частных школах пользовались правами, равными правам в государственных школах.