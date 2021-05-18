Пекин, , 01:57 — REGNUM Десять китайских воинских частей и 18 человек были удостоены наград за выдающиеся достижения в области военно-стратегического планирования, сообщает агентство Синьхуа.

В последние годы китайские вооруженные силы двигались в сторону реформ и инноваций. Вооруженные силы также приложили все усилия для продвижения стратегического планирования создания сильной армии в новую эпоху, говорится в циркуляре, выпущенном Центральным военным советом КНР.

В циркуляре также подчеркивается важность инноваций при разработке, осуществлении и оценке стратегий. В нем содержался призыв к дальнейшему совершенствованию стратегического планирования и макроуправления, а также к содействию качественному развитию вооруженных сил.