Нью-Йорк, США, , 02:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 мая снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 54,34 пункта (0,16%), до уровня 34 327,79 пункта. S&P 500 потерял 10,56 пункта (0,25%), опустившись до уровня 4163,29 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 50,93 пункта (0,38%), до уровня 13 379,05 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,88 до уровня $66,39 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 мая, последнего дня рабочей недели, ростом, частично отыгрывая резкое падение начала недели. Больше других прибавил Nasdaq.

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