Москва, , 01:55 — REGNUM Чехия начинает высказывать все более невероятные версии взрывов на оружейном складе в Врбетице, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать», — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, новые обстоятельства дела, которые озвучивает чешская сторона, уже стали похожими на «дурной водевиль», которому в международной политике нет места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чехии появились новые подробности по делу о взрывах на складах во Врбетице. По данным чешских СМИ, арендовавший склад Петер Бернатик-младший якобы встречался с сотрудниками российского ГРУ, которые якобы причастны к взрыву склада с боеприпасами.

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