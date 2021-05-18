Гуйян, Китай, , 01:55 — REGNUM Четыре человека получили ранения и более 9 000 жителей пострадали от экстремальных погодных условий в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Порывы ветра силой до 44,5 м/с обрушились на уезд Кайян провинции, находящийся под юрисдикцией столицы провинции города Гуйяан, сообщили в бюро по чрезвычайным ситуациям Кайяна.

По состоянию на 8:30 по местному времени 16 мая были повреждены дома более чем 800 домохозяйств, 75 из которых получили серьезные повреждения, а один рухнул. По данным бюро, пораженная площадь сельскохозяйственных культур и лесов достигла 876,5 га и 60 га соответственно.

Прямые экономические потери достигли 97,78 млн юаней (около $15,19 млн), и в настоящее время ведутся дальнейшие расчеты ущерба.