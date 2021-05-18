Москва, , 09:20 — REGNUM Москва примет участие в туристической выставке FITUR в Мадриде (Испания). Об этом 18 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет в период с 19 по 23 мая. На тематическом стенде будет представлен туристический потенциал столицы. Во время выставки на нем пройдет виртуальный показ московской туротрасли: на мультимедийных панелях будет представлено более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей.

Кроме того, в рамках мероприятия представители Мостуризма проведут встречи с коллегами из ведущих международных компаний, обсудят с иностранными экспертами современные тренды, наметившиеся во время пандемии, и перспективы развития делового туризма.

«FITUR — первое зарубежное офлайн-событие в сфере туризма, в котором Москва участвует в этом году. Конечно, говорить о восстановлении мирового турпотока пока не приходится. Но мы рассматриваем выставку в Испании как возможность рассказать европейской аудитории о наших сильных сторонах и последних наработках. Например, презентуем в Мадриде цифровой сервис Russpass и совместный проект с Санкт-Петербургом», — сказала Сергунина.

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