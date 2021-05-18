Наньчан, Китай, , 01:52 — REGNUM Около 19 000 жителей пострадали из-за экстремальных походных условий в восточной китайской провинции Цзянси с момента прихода плохой погоды, сообщает агентство Синьхуа.

С 14 мая шквальный ветер и град наблюдались в 11 уездах, городах или районах провинции, включая уезд Юнсю города Цзюцзян и уезд Чанцзян города Цзиндэчжэнь. По состоянию на 21:00 по местному времени 15 мая, по данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и борьбе с засухой, были повреждены дома более чем 340 домашних хозяйств.

Прямые экономические потери достигли 13,97 млн юаней (около $2,17 млн), в то время как дальнейшие подсчеты ущерба продолжаются. Штаб организовал своевременную эвакуацию жителей, чтобы свести к минимуму потенциальные жертвы, и на сегодняшний день сообщений о жертвах не поступало.