Москва, , 07:20 — REGNUM Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37 120−2018 «Устойчивые города и сообщества». Об этом 18 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Тем самым российская столицы подтвердила соответствие мировым требованиям к уровню жизни и развитию города. Город был оценен в общей сложности по 68 показателям в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.

«Каждый город анализируется по целому набору параметров. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания. Полученный нами сертификат подтверждает, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития», — сказала вице-мэр.

ISO 37 120 — международный стандарт, устанавливающий основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют более 100 городов в 35 странах мира. Среди мегаполисов, сертифицированных по ISO 37 120, — Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.