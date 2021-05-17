Лхаса, Китай, 18 мая, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Китай принял решение отменить все альпинистские мероприятия на горе Эверест на фоне опасений о возможных завозных случаях COVID-19, подтвердило Главное управление спорта КНР, передает агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Гималаи. Эверест

Гора Эверест пересекает китайско-непальскую границу, а ее северная часть расположена в повете Тингри города Шигазе, на юго-западе Тибетского автономного района Китая.

По данным Гималайской экспедиции, единственного организатора экспедиции на северной стороне горы в этом альпинистском сезоне, все альпинисты отдыхали в округе Тингри в течение последних нескольких дней, а компания больше не предпримет попыток подняться на гору.

Непальская сторона, выдавшая рекордные 408 разрешений на восхождение на гору Эверест в разгар пандемии, обеспечила первое успешное покорение вершины в этом сезоне 7 мая.

При этом два альпиниста — один из Швейцарии, другой из Соединенных Штатов — погибли на горе в 12 мая подтвердила непальская сторона в комментарии Синьхуа, добавив, что ни одна из смертей не была связана с COVID-19.

Больница CIWEC, находящаяся в Катманду и предназначенная для лечения альпинистов, три недели назад вывезла нескольких альпинистов из базового лагеря на горе Эверест после того, как у них появились симптомы COVID-19.

«Было подтверждено, что они были заражены коронавирусом. Все они выписаны из больницы», — сказал Синьхуа руководитель отдела развития бизнеса в больнице Катманду. Астха Пант.