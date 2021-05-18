Хабаровск, , 02:03 — REGNUM В Хабаровском крае в результате взрыва газового баллона в кузове автомобиля ГАЗ-66, произошедшего в 30 км от посёлка Софийск, погибли два человека и ещё двое пострадали. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По её информации, трагедия произошла в 30 км от посёлка Софийск Верхнебуреинского района во время перевозки в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66 работников золотодобывающей артели «Ниман». По предварительным данным, в результате взрыва газового баллона «пострадали четыре человека, двое из них погибли».

В настоящее время прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку по факту произошедшего.

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