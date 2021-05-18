Пекин, , 01:37 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подписал постановление Государственного совета, обнародовавшее ряд пересмотренных положений о развитии частного сектора образования в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Правила, которые вступят в силу 1 сентября, устанавливают подробные требования к реализации закона Китая стимуляции частного образования. Правила предусматривают, что частные учебные заведения должны функционировать под общим руководством Коммунистической партии Китая и что они должны строго придерживаться характера образования как службы общественного благосостояния.

Правила также направлены на поддержку и регулирование развития частного сектора образования, а также на предоставление равных прав государственным и частным учебным заведениям при зачислении, подписании трудовых договоров и других аспектах.