Пекин, , 01:34 — REGNUM В апреле в Китае наблюдалось резкое восстановление гражданских авиаперевозок, в связи с чем был установлен новый месячный рекорд по количеству внутренних авиапассажирских поездок, сообщает агентство Синьхуа.

Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в стране достиг 51,09 млн единиц в апреле, что на 205,5% больше в годовом исчислении, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая.

В связи с этим был установлен новый ежемесячный рекорд с начала 2020 года. Показатель достиг 96,2% от уровня, наблюдавшегося за тот же период в 2019 году, увеличившись с 89,4% в марте.

Объем перевозок грузов и почты в апреле составил около 655 000 тонн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, ускорившись относительно 3,7% роста в марте.

Общий грузооборот составил 9,21 млрд тонно-километров, что на 132,8% больше, чем в прошлом году, или составляет примерно 87,7% от уровня апреля 2019 года. Администрация ожидает, что уровень пунктуальности внутренних авиакомпаний в этом году останется выше 80%.