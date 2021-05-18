Пекин, , 01:28 — REGNUM В октябре китайские провинции Цзянси и Хунань совместно проведут «красную» туристическую выставку, на которой будут представлены последние разработки в этой отрасли, сообщает агентство Синьхуа.

Экспозиция будет проходить в городе Цзинганшань провинции Цзянси, который граничит с провинцией Хунань, заявил партийный руководитель Цзянси Лю Ци. Красный туризм, который связан с посещением исторических мест современного революционного наследия, приобрел популярность среди туристов в последние годы. Он особенно расцвел год столетия Коммунистической партии Китая, которое отмечается в 2021 году.

Цзянси будет в полной мере использовать свои богатые ресурсы красного туризма для содействия качественному развитию сектора, сказал Лю. Во время первомайских праздников количество посещений таких туристических достопримечательностей в Цзянси увеличилось в три раза в годовом исчислении, отметил Лю, добавив, что провинция обязалась улучшить и модернизировать свои туристические услуги.

В 2017 году 24 региона провинциального уровня, включая Цзянси, Пекин, Шанхай, Гуйчжоу и Шэньси, сформировали альянс по продвижению красного туризма для повышения качества услуг в отрасли и укрепления регионального сотрудничества.