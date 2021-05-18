Гавана, , 01:27 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1057 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 125 511. Также за минувшие сутки на кубинской территории скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 814 человек.

При этом около половины всех выявленных случаев приходится на Гавану. Столица Кубы по-прежнему остается основным очагом распространения инфекции. Отмечается, что республика уже начала прививать жителей страны против COVID-19 в семи провинциях вакцинами, разработанными на Кубе.