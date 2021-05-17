Хельсинки, 18 мая, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Финляндия последовательно сокращает импорт российской нефти марки Urals в рамках программы перехода на «зелёную» энергетику. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon 17 мая сообщает агентство Reuters.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

За первый квартал 2021 года Финляндия сократила закупки российской нефти Urals практически на четверть — до 2,1 млн тонн. По данным агентства, в апреле импорт российской нефти также уменьшился, до объёма 0,4 млн тонн, что более чем в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле 2020 года Финляндия закупила порядка 1,1 млн тонн.

Отмечается, что сокращение Финляндией закупок российской нефти началось ещё в 2020 году.

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