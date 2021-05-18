Пекин, , 01:24 — REGNUM Китай хочет улучшить сортировку и утилизацию бытового мусора в городских районах в ближайшие пять лет. Власти установили конкретные цели по очистке городов от мусора на период 2021—2025 годов, сообщает агентство Синьхуа.

Страна стремится увеличить коэффициент утилизации городских бытовых отходов примерно до 60% к концу 2025 года, говорится в плане, совместно опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам и Министерством жилищного строительства и развития городских и сельских районов КНР.

К концу 2025 года мощности Китая по сортировке, сбору и транспортировке бытового мусора достигнут около 700 000 тонн в день. Мощности переработки городского бытового мусора в стране путем сжигания должна составить 800 000 тонн в день, говорится в документе.

Тем временем в городах и поселках на уровне округов в регионах, включая Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и соседние районы, Дельту реки Янцзы и район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, будут созданы системы сортировки и очистки бытового мусора. Другие регионы также должны активно стремиться к более широкому охвату мусоросортировочных и очистных сооружений, говорится в плане.

С этой целью будут предприняты усилия по совершенствованию системы сортировки мусора и ускорению строительства объектов по сжиганию бытового мусора и переработке кухонных отходов. Усилия также будут направлены на регулирование строительства мусорных свалок и улучшение возможностей утилизации ресурсов, связанных с переработкой вторсырья.

Кроме того, должна быть проведена работа по усилению сортировки и обработки опасных отходов и расширению возможностей предотвращения вторичного загрязнения. В документе также подчеркивается важность исследований и разработок в области ключевых технологий, поощрения совместной переработки бытовых отходов и улучшения мониторинга и надзора за всем процессом обработки отходов.