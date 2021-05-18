Гонконг, Китай, , 01:20 — REGNUM Общий объем экспорта и экспорта товаров Гонконга увеличился на 32% и 24,4% соответственно в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Департамент переписи населения и статистики правительства Специального административного района (САР) Гонконг опубликовал актуальную статистику объема и цен внешней торговли товарами, согласно которой общий объем экспорта и импорта товаров Гонконга увеличился на 23,4% и 19,8% соответственно в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года.

По сравнению с первым кварталом 2021 года и четвертым кварталом 2020 года с учетом сезонных колебаний, объем общего экспорта и импорта товаров увеличился на 17,9% и 12,9% соответственно.

Гонконгский экономист и председатель Исследовательского института China Silk Road iValley Лян Хаймин, сказал, что объемы экспорта и импорта товаров в Гонконге выросли более чем на 20% в годовом исчислении, что свидетельствует о том, что Гонконг извлек выгоду из экономического восстановления материковой части страны.

Кроме того, значительное улучшение экономики в Азии в сочетании с низкой базой прошлого года способствовало резкому увеличению импорта и экспорта Гонконга, сказал Лян.

Профессор Гонконгского института финансовых услуг Ян Юйчуань сказал, что сильный рост импорта и экспорта Гонконга был обусловлен быстрым взятием под контроль эпидемии и быстрым восстановлением экономики на материке, что привело к росту спроса на импорт.