18 мая 2021 | Время чтения 8 мин

Польские пограничники снова выявили крупную партию сигарет из Белоруссии. Такие инциденты с начала мая происходят регулярно и в Литве. Совершенно случайно с ними совпал анонс четвёртого пакета санкций ЕС против «режима Лукашенко».

Сергей Артёменко, , 08:09 — REGNUM Таможня Польши близ границы с Литвой, в пункте пропуска Будзиско, задержала латвийский грузовик с полумиллионом пачек сигарет белорусского производства. Контрабандный груз оценён в 7,5 млн злотых (почти $2 млн).

Контрабандисты Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

«Если бы контрабанда была незаконно продана, то государственная казна потеряла бы более 12 миллионов злотых», — констатировала Krajowa Administracja Skarbowa из польской Подляски.

По запросу районной прокуратуры водитель грузовика был арестован на 3 месяца. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, сказано в распространённом 12 мая официальном сообщении.

До этого, 7 мая, польская погранслужба сообщила о рекордном улове белорусских контрабандных сигарет — 2,5 млн пачек стоимостью 37 млн злотых ($10 млн). Нелегальная поставка была выявлена в Тересполе при проверке прибывшего из Белоруссии поезда. Она была замаскирована в трёх контейнерах под видом минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов (ТЭНов). Предотвращённый ущерб оценён в 60 млн злотых.

Ещё ранее, 5 мая, польская таможня сообщила об изъятии 653 тыс. пачек белорусских сигарет. Рыночная стоимость их составила 9,7 млн злотых (более $2,5 млн). Замаскированы они были в минеральной вате, которую из Белоруссии везли в Германию.

Аналогичные изъятия зафиксировали литовские таможенники. Так, в сообщении литовских таможенников от 26 апреля сказано о выявлении на пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай «контрабандного груда белорусских сигарет на 1,7 млн евро. Они были замаскированы под груз древесно-стружечных плит (ДСП) и выявлены рентгеном.

«Непонятно, что — высокомерие ли, недостаток воображения или отчаяние заставили контрабандистов дважды за пару дней попытать счастья точно таким же образом, чтобы привезти в Литву огромное количество сигарет, — иронично констатировали литовские таможенники. — В ночь на 17 апреля гражданин Белоруссии, прибывший в Шальчининкай на грузовике Scania, заявил, что намерен перевезти ДСП транзитом через Литву. Таможенники решили проверить груз — ведь пару дней назад на посту Райгардас точно на тех же панелях были обнаружены укрытия на внушительные 400 тысяч контрабандных пачек сигарет».

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Затем 29 апреля на посту Мядининкай была выявлена ещё одна крупная партия «белорусского контрабаса». При попытке досмотра прибывшего из Белоруссии грузовика водитель сбежал, оставив даже ключи в замке зажигания. По предварительным оценкам, в деревянных панелях было спрятано около 350 тыс. пачек сигарет на 980 тыс. евро.

В сообщении от 3 мая литовские таможенники проинформировали об изъятии на железнодорожной станции Вайдотай 31,5 тыс. пачек (61 коробка) белорусских сигарет. Они были замаскированы в удобрениях фирменной цистерны «Беларуськалий» поезда, следовавшего из Белоруссии в Клайпеду. В официальном сообщении отмечено: «Стоимость такого груза в Литве с налогами составляет почти 112 тысяч евро».

Очевидно, отдельные коробы на беспилотниках, не говоря уж о блоках сигарет в запасках автомобилей, в официальные сообщения не попадают. Контрабандные поставки вышли на качественно новый уровень.

Белорусские контрабандисты демонстрируют обстоятельный, государственный подход к делу. Совершенно ясно, что сотни тысяч пачек сигарет незаметно и быстро могут приобрести не только лишь все. При этом финансовый вопрос — второстепенный, учитывая размах, возможность доступа к вагонам госкомпании «Беларуськалий», партиям ДСП или минеральной ваты в объёмах для загрузки автопоезда.

Несколько лет назад белорусские спецслужбы отлавливали контрабандистов, закапывавших на ходу поездов в выгоны с углем коробки с сигаретами. Промышляли этим при поставках в Латвию мелкие группы, согласованно действующие с обеих сторон границы.

То, что с апреля происходит на границах с Польшей и Литвой — это не просто на порядки большие деньги, но и очень хорошая организация трансграничной преступности. Гостаможкомитет Белоруссии и МВД почти четверть века позиционировали себя очень эффективными борцами с контрабандой и верными партнёрами Евросоюза в этом деле.

ЕС направлял официальному Минску многомиллионную помощь на закупку техники и оборудования, обустройство погранпереходов и прочие нужды, связанные с решением общих проблем. Государственная пресса Белоруссии пестрела сообщениями об успехах борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой оружия, сигарет и прочих товаров. Одно время белорусские пограничники в административном восторге даже замеряли уровень топлива в бензобаках выезжающих автомобилей, помогая не упустить выгоду европейским друзьям и партнёрам.

Иван Айвазовский. Контрабандисты. 1890

Всё кардинально изменилось с августа 2020 года, когда Евросоюз осудил фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и не признал Александра Лукашенко законным правителем. Многомиллионная помощь официальному Минску по программам ЕС была перенаправлена прозападной оппозиции в Белоруссии.

В конце прошлого года Евросоюз применил к белорусским чиновникам и пропагандистам, госпредприятиям и аффилированным с ними бизнес-структурам «неолигархов» три пакета санкций. До конца мая ожидается принятие четвёртого пакета санкций, который ещё сильнее ухудшит хронически «непростое» положение в белорусской экономике. На прошлой неделе об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Лукашенко ответил на санкции ЕС угрозами свернуть транзит с прибалтийского направления и перенаправить белорусские грузы через российские порты. Действительно, часть белорусского экспорта в Западную Европу пошла через Усть-Лугу. Однако порты Латвии и Литвы по-прежнему востребованы белорусскими грузоотправителями. Импорт в Белоруссию через них идёт. Чиновничьи угрозы остались угрозами.

Ещё одно направление страшной мести — угрозы перекрыть транзит из ЕС в Россию и далее в Евразию. В условиях пандемии пассажиропоток сократился сам собой, а рост грузопотока БЖД и другие белорусские госкомпании приближают, как Константин Рокоссовский, — победу над германским фашизмом. Кстати, этого славного сына польского народа и маршала двух армий недавно записали в пантеон «славных белорусов».

Глава белоруской дипломатии Владимир Макей угрожал свернуть сотрудничество с западными и прозападными НКО, лишить их госрегистрации в Белоруссии и даже закрыть ряд белорусских посольств с прочими загранучреждениями. Действительно, необходимость прекращения деятельности организованных групп бездельников и демагогов под официальным и неофициальным прикрытием МИД Белоруссии давно назрела и перезрела. От отправки на вольные хлеба «батькиных экспертов» из откровенно фейковых структур выиграют налогоплательщики не только ЕС, но и Белоруссии.

США и ЕС особо не огорчатся, если на сессиях ПА ОБСЕ представители официального Минска проголосуют не так, как в 2017 году — против России. Одним голосом меньше, принципиально это ничего не меняет.

Томас Вуд. Контрабандист (фрагмент). 1866

Совершенно нелепо, откровенно анекдотично выглядят инициированные Александром Лукашенко санкции против Запада, введённые в действие с мая. Оформлены они президентским указом № 128 от 30 марта «О применении специальных мер», а также правительственным постановлением № 240 от 23 апреля с таким же названием. Санкции введены на полгода в отношении трёх групп западных компаний.

При ближайшем рассмотрении пафосно заявленного санкционного удара оказалось, что белорусская бюрократия не только выстрелила себе в ногу, ударив по интересам белорусских торговцев и потребителей бюджетного сегмента, но и нанесла ущерб союзникам. В частности, под удар попали российские товаропроизводители автомобилей чешской марки, принадлежащей германскому автоконцерну (при этом дилеры немецких автомобилей не пострадали). Председатель белорусского совмина Роман Головченко 2 мая публично заявил, что санкции в отношении российских товаропроизводителей одобрили главы правительств ЕАЭС, в том числе Михаил Мишустин.

Военная угроза от Белоруссии не исходила и не будет исходить, наверное, никогда. Такой жупел необходим украинской СБУ и генералам НАТО для сохранения своих должностей и обоснования высоких званий с соответствующими им знаками тщеславия, поддержания военных расходов на содержание штатных единиц и, конечно же, коррупционных кормушек.

Что действительно представляет не критичную, но всё-таки угрозу для Запада с белорусского направления, так это проблемы трансграничной преступности. Очевидно, у регулярно отправляемых из Белоруссии контрабандных грузов были не только получатели в ЕС, но и реаниматоры, и прикрывающие их деятельность коррупционеры.

По факту ГТК Белоруссии не справляется с ранее взятыми на себя обязательствами или соучаствует в контрабандных схемах — в этом возможно разобраться. Однако, вне зависимости от итогов расследования, уже созданы условия для создания новых рабочих мест в пограничных и таможенных службах граничащих с Белоруссией стран ЕС. Предсказуемо расширят сметы и запросят новые полномочия спецслужбы.

Поэтому нет худа без добра: на каждый выявленный миллион евро «белорусского контрабаса» Варшава, Вильнюс и Рига получат от «Старой Европы» кратно больше. Не исключено, что и Киеву что-то перепадёт.

Винсент Ван Гог. Натюрморт с мидиями и креветками. 1886

Кстати, Белоруссия до сих пор не вышла из программы ЕС для постсоветских лимитрофов «Восточное партнёрство». Не отказался официальный Минск и от сотрудничества с НАТО. Снизились, но не прекратились контакты со специализирующимися на «сдерживании России» аналитическими центрами США, Британии и ЕС.

Не прекратились поставки белорусской контрабанды в Россию. Поставки «белорусских креветок» с 2014 года давно стали притчей во языцех. При этом стремительно набирает популярность новый тренд — нелегальные поставки в российские регионы белорусских сигарет.

Мемом стала парочка недосогласованных «дорожных карт», третий год осложняющих реализацию только экономической части подписанного аж в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Про гуманитарную интеграцию Лукашенко отказывается даже разговаривать. Многолетняя неспособность отменить роуминг между двумя частями Союзного государства, и даже придумать для этого недогосударства свою оригинальную символику не находят никакого иного объяснения, кроме как искусственно созданных препятствий.

Таким образом, персонифицированная белорусская проблема стала общей для ЕС и РФ. Брюссель и Москва принципиально расходятся в понимании путей её решения. Пока эти противоречия сохраняются, Лукашенко будет пытаться на них играть, периодически применяя доступные ему меры воздействия, открывая ранее табуированные источники дохода.