Анкоридж, США, , 01:18 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Аляски, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 279 километрах к западо-юго-западу от города Адак. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 31,34 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3. В результате произошедшего пострадали не менее трех человек.