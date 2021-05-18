Кито, , 01:14 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на автодороге в Эквадоре, сообщает газета El Comercio.

Сообщается, что авария произошла в провинции Каньяр в центральной части республики. В результате аварии погибли девять человек, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей не сообщается, причины и обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Ираке минивэн столкнулся с пассажирским автобусом, что привело к возгоранию транспортных средств. В результате ДТП погибли 14 человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.