Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Президент США Джо Байден поддержал право Израиля на самооборону и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить защиту мирных граждан. Об этом говорится в заявлении, которое пресс-служба Белого дома распространила по итогам состоявшегося 17 мая телефонного разговора двух лидеров.

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«Президент вновь заявил о своей твёрдой поддержке права Израиля на самооборону от неизбирательных ракетных обстрелов… Президент приветствовал усилия по решению проблемы межобщинного насилия и установлению спокойствия в Иерусалиме. Он призвал Израиль приложить все усилия для обеспечения защиты невинных мирных граждан», — говорится в документе.

Отмечается, что в ходе обсуждения обмена ударами между ХАМАС и армией Израиля, президент США подчеркнул необходимость прекращения огня.

Напомним, ранее США третий раз блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию».

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