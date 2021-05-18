Минск, , 00:54 — REGNUM «В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой приверженности уважению, защите и поощрению полной и равной реализации прав человека лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами и интерсекс-людьми (ЛГБТИ)», — сказано в заявлении верховного представителя ЕС от имени Евросоюза, распространённом представительством ЕС в Белоруссии.

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Верховный представитель ЕС сделал своё заявление по случаю отмечаемого 17 мая в Евросоюзе «международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией». Он отметил, что «ЕС по-прежнему особенно обеспокоен криминализацией однополых отношений по обоюдному согласию в 69 странах».

«Представители ЛГБТИ-сообщества часто подвергаются стигматизации и дискриминации при получении доступа к услугам здравоохранения. Кроме того, пандемия привела к сокращению пространства деятельности гражданского общества и увеличению числа произвольных арестов и задержаний, физических нападений и психологических нападок на правозащитников, отстаивающих права ЛГБТИ-лиц. Эти действия неприемлемы, и ЕС подчеркивает, что важно положить конец безнаказанности за подобные действия», — сказано в официальном заявлении. — ЕС ведет международную деятельность по предотвращению и изобличению всех видов дискриминации в отношении ЛГБТИ-лиц, в том числе насилия на почве гомофобии, бифобии и трансфобии, отстаивая равенство возможностей таких людей во всех жизненных сферах».

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«ЕС останется в авангарде борьбы за полную и равную реализацию прав человека ЛГБТИ-лицами. Применяя обновленные принципы внутренней и внешней политики, в частности, План действий ЕС в сфере прав человека и демократии на 2020—2024 гг. и предложенную Европейской Комиссией первую Стратегию по достижению равенства ЛГБТИК на 2020—2025 годы, ЕС содействует обеспечению равенства во всех сферах жизни, как на своей территории, так и за ее пределами», — подчёркнуто в документе.

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Верховный представитель Евросоюза заверил белорусское общество и Александра Лукашенко лично: «ЕС продолжит бороться с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, обращая внимание на незащищенность ЛГБТИ-лиц в ситуации восстановления после COVID-19 и призывая к построению более справедливого, инклюзивного и устойчивого общества. ЕС будет взаимодействовать со странами-партнерами в рамках политических диалогов и продолжит поддерживать организации гражданского общества и правозащитников в вопросах защиты и обеспечения полных и равных возможностей реализации прав человека ЛГБТИ-лицами и соблюдения принципа многообразия».

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