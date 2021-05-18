Минск, , 00:49 — REGNUM Белорусский государственный холдинг «Белтелерадиокомпания» не будет транслировать музыкальное шоу «Евровидение» из-за отказа организаторов допустить к участию в конкурсе направляемую госструктурами группу. Дважды ВИА «Галасы ЗМеста» заявлялась как участник от Белоруссии, и дважды их композиция была отвергнута.

В прежние годы госагитпроп Белоруссии пытался обосновать важность участия представителей постсоветской республики в этом конкурсе. Деньги налогоплательщиков тратились без их согласия, организацией направления официального представителя на конкурс занималась «Белтелерадиокомпания» при участии других госструктур.

ВИА «Галасы ЗМеста» была сформирована из бывших участников «белорусского КВН» и выпущена в эфир государственных СМИ во время президентской кампании 2020 года, когда большая часть творческой интеллигенции продемонстрировала оппозиционные настроения. В репертуаре группы особое внимание уделено политизированным сюжетам, критике противников «белорусской модели» и Александра Лукашенко лично.

«Евровидение» будет доступно на YouTube-канале Eurovision Song Contest — официальном канале музыкального конкурса. Он проводится с 1956 года. В нынешнем году его примет Роттердам под девизом Open Up («Откройся»).

Председателя «Белтелерадиокомпании» Александра Лукашенко назначает лично. Сейчас эту должность занимает Иван Эйсмонт — муж Натальи Эйсмонт, пресс-секретарши Лукашенко, подозреваемой в соучастии в убийстве белорусского диссидента Романа Бондаренко.

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