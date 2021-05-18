Абуджа, 18 мая 2021, 00:48 — REGNUM Двое сотрудников полиции погибли при нападении вооруженных людей на полицейский участок на юге Нигерии, сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Южная Умуахия в штате Абия. Неизвестные напали утром, применяя взрывчатку и стрелковое оружие, началась перестрелка.
«В ходе перестрелки мы потеряли двух наших сотрудников», — заявил представитель местной полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля группа вооруженных боевиков напала на полицейский участок в штате Имо на юге Нигерии. В результате нападения погибли пятеро полицейских.
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