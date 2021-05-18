Иерусалим, , 00:47 — REGNUM Израильская артиллерия поразила ракетные установки, которые в ночь на 18 мая осуществили неудачные пуски ракет с территории Ливана. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Только что из Ливана было выпущено шесть ракет по северному Израилю, и все они упали внутри Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по источникам пусков», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевые самолёты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам ХАМАС. В числе целей — боевой туннель ХАМАС, а также 16 ракетных установок.

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