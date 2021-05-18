Минск, , 00:35 — REGNUM «Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в I квартале 2021 г. составили 102,9% к уровню I квартала 2020 г.», — сообщил 17 мая Национальный статистический комитет республики.

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По данным официальной статистики, в общем объёме денежных доходов оплата труда заняла 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,6%, а на доходы от собственности и прочие доходы пришлось 5,2%.

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Ранее Белстат отмечал рост потребительских цен за январь-март к аналогичному периоду 2020 года на 8,3% и на 3,8% — к декабрю 2020 года. Эксперты ЕАБР ожидают роста инфляции «выше 7% год к году до октября 2021 года», а также «вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимых к социально значимым первой необходимости».

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