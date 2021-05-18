18 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о возможности расширения использования материнского капитал в России.

Артур Савин, , 08:50 — REGNUM Материал газеты «Известия», согласно которому вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину расширить возможности использования материнского капитала, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сухой фонтан в парке искусств «Музеон» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Вот бы этот материнский капитал можно было потратить на бесконечно дорожающие продукты. Было бы очень кстати!» — заметил Дмитрий Р.

Многие пользователи считают, что список целей, на которые можно потратить материнский капитал, должен быть расширен, потому что найти средства на насущные вещи российским семьям становятся всё сложнее.

«Что есть материнский капитал, что его нет. Мне ремонт надо дома делать, гараж развалился, а я могу только ипотеку взять на этот материнский капитал. По сути, заставляют влезть в кабалу», — отметил Юрий Р.

Некоторые комментаторы напомнили, что поддержка со стороны государства выглядит достаточно блёклой на фоне того, что в стране наблюдается серьёзная экономическая проблема и людям с ней всё сложнее справляться.

«Нельзя заткнуть все дырки в бюджете семьи разовой подачкой государства, да и ничтожной по своим размерам. Дайте людям работу с достойной зарплатой!» — призывает Вячеслав О.

День семьи, любви и верности Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ряд граждан отметили, что государство, конечно, пытается помогать людям, но данная помощь постоянно нивелируется общим ростом цен на товары и услуги.

«Этот капитал обесценился за последний год. Квартиры в цене взлетели, стройматериалы подорожали, всё сильно подорожало. Никогда социальная поддержка ещё не успевала за обеднением российского населения», — поделился своим мнением Сергей С.

Часть людей напомнили, что экономическая «чёрная» полоса в России не позволяет многим российским семьям завести ребёнка и обеспечить его всем необходимым, чтобы обеспечить его безопасное и счастливое существование.

«Материнский капитал» меньше месячной и депутатской зарплаты. Больше материнство в современной России, по мнению её властей, не стоит. Поэтому и рождаемость не растёт», — считает Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто убеждён, что в современной России родить ребёнка и сделать его по-настоящему счастливым — это мечта. Поэтому многие родители слишком долго думают о таком очень ответственном шаге.

«Экономика толком не развивается. Народу кидают жалкие объедки. Критически много коррупции, казнокрадства, полное отсутствие объединяющей идеологии. Как в таких условиях можно вырастить здорового и счастливого ребёнка, который потом не сломается о суровую реальность?» — задаётся Геннадий М.

Сухой фонтан в парке искусств «Музеон» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, 17 мая газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину расширить возможности использования материнского капитала. Если верить данным, то семьям хотят дать возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка и разрешить использовать его для оплаты образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.