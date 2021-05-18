Минск, , 00:29 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии по итогам первой оценки валового внутреннего продукта за январь — апрель констатировал рост объёма ВВП в текущих ценах на 2,5% к уровню января — апреля прошлого года. Об этом говорится в опубликованном 17 мая сообщении ведомства.

В номинальном выражении ВВП Белоруссии достиг 50,6 млрд белорусских рублей, что эквивалентно без малого $20 млрд. При этом индекс-дефлятор ВВП за четыре месяца 2021 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.

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Информируя о производстве промышленной продукции, в Белстате констатировали: «В январе — апреле 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 46,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 111% к уровню января — апреля 2020 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 99,5%, «Обрабатывающая промышленность» — 111,3%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 112,7% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 101,4%».

В январе — апреле организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 117,9 млн тонн грузов, что меньше прошлогоднего показателя (96,4% к январю — апрелю 2020 года). при этом грузооборот составил 39,1 млрд тонно-километров — на 0,5% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Пассажирские перевозки также снизились — до 522,4 млн. человек (88,4% к соответствующему периоду 2020 года). Пассажирооборот составил 5781,5 млн пассажиро-километров (84,6% к уровню января — апреля минувшего года).

Оптовый товарооборот в январе — апреле составил 39,8 млрд бел.руб. — на 10,1% больше уровня января — апреля прошлого года в сопоставимых ценах. Розничный товарооборот снизился до 17,9 млрд бел.руб. (98,3% в сопоставимых ценах).

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