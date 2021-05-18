Богота, , 00:48 — REGNUM В Колумбии в результате столкновений между протестующими и полицией погибли не менее двух человек, около 30 были ранены. Об этом 17 мая сообщает радиостанция La FM.

По её информации, в ночь на 17 мая протестующие напали на несколько полицейских постов в муниципалитете Юмбо (западный департамент Валье-дель-Каука). В ходе столкновений погибли два человека и ещё 28 с различными ранениями были госпитализированы в ближайших больницах.

Отмечается, что в числе пострадавших — шесть сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Напомним, в Колумбии с 28 апреля проходят масштабные акции протеста против налоговой реформы. При этом акции протеста продолжились и после уступок правительства, согласия властей внести изменения в планы реформы и ухода министра финансов в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители профсоюзов и общественных организаций, входящих в национальный забастовочный комитет Колумбии приняли решение назначить новую общенациональную акцию протеста.

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