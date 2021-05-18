Белград, , 00:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в целом доволен итогами встречи лидеров балканских стран, которая состоялась 17 мая в Словении, хотя его участникам не удалось достичь согласия по многим вопросам. Об этом сербский лидер рассказал журналистам после пленарного заседания.

Основной вопрос, по которому не удалось достичь консенсуса — это передел границ на Балканах, сказал Вучич.

«В регионе некоторые применяют двойные стандарты при толковании термина «изменение границ», а Сербия всегда выступала за то, что нельзя менять границы, которые утвердила ООН, и за то, что отдельные страны не должны относиться к чужим границам так, как им заблагорассудится — сегодня их можно менять, завтра нельзя», — цитирует телеканал РТС слова сербского лидера.

Вучич отметил, что Хорватия, Словения, Северная Македония и Черногория признают независимость Косово и Метохии, а Сербия и Босния и Герцеговина — нет, и что позиции участников саммита в Словении рознятся именно по этому вопросу. «По всем остальным вопросам больших отличий или открытого несогласия не было», — сказал Вучич. Он добавил, что среди лидеров региона существует понимание по поводу того, что все Западные Балканы находятся на пути евроинтеграции, и это, по его мнению, самое главное.

Напомним, что ранее Вучич критиковал Запад за то, что тоот настаивает на признании Сербией сепаратистского Косово в границах автономного края Косово и Метохия, ссылаясь на недопустимость передела границ в Европе. При этом Запад забывает о том, что одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году, которую признало большинство стран ЕС, как раз и является актом передела границ суверенного государства, полагает сербский лидер.