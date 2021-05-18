Архангельск, , 00:14 — REGNUM Пострадавших при крушении вертолета в Белом море доставили в Архангельскую областную клиническую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Оба пациента — мужчины, одному из них 46, второму 47 лет. Врачи сообщили, что оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, они в сознании, дышат самостоятельно. Сейчас проводится комплексная диагностика их состояния, по результатам обследования медики приступят к лечению пострадавших в крушении вертолета «Робинсон», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет упал в Белое море в районе острова Мудьюг накануне вечером, 17 мая. Один человек погиб, один пропал без вести. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.