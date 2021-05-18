Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Сегодня, 17 мая, официальный портал НБА подвел итоги прошедшей игровой недели, назвав имена лучших игроков от каждой конференции.

На западе лучшим за минувшие семь дней стал разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лилларда. Он провел 4 матча, в трех из которых «Блэйзерс» одержали победу, и в среднем набирал 31,8 очка за игру.

В Восточной конференции главной звездой был признан разыгрывающий «Атланты Хокс» Трэй Янг. 22-летний игрок помог команде одержать 4 победы, в среднем набирая 24,3 очка за матч.