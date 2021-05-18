Йошкар-Ола, , 00:04 — REGNUM В столице Марий Эл с 17 по 21 мая стартует акция «Йошкар-Ола — территория без коронавируса». Соответствующее сообщение опубликовано в официальном аккаунте администрации города в социальных сетях.

В ходе акции «каждый пришедший на первую прививку от коронавируса может получить приз».

Отмечается, что мэрия и Общественный совет благодарят тех, кто уже вакцинировался и тех, кто придет на первую прививку.

В администрации подчеркнули, что именно благодаря вакцинации ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется, и мы возвращаемся к привычному укладу жизни.

В качестве призов указаны: 50% — ная скидка на катания в Ледовом дворце, билеты на аттракционы в Парке Победы и центральном парке Йошкар-Олы, пешеходная экскурсия по городу, билет на посещение бани №2 и №4, две бесплатные поездки в троллейбусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 13 мая привиты первым компонентом антикоронавирусной вакцины 51 089 человек. Завершили процесс вакцинации, получив оба компонента вакцины, 40 648 жителей республики. От общего числа привитых граждане старше 60 лет составляют 49%. Всего в Марий Эл до настоящего момента поступило 62 830 доз вакцины.

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